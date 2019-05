Ready at Dawn: il team al lavoro su un un nuovo gioco console tripla A!

Nel corso di una lunga intervista concessa alla redazione di Venture Beat da Ru Weerasuriya, CEO e Direttore Creativo presso Ready at Dawn, sono emersi alcuni dettagli decisamente interessanti sulle attività della software house.

Durante la chiacchierata, infatti, Weerasuriya ha ampiamente discusso di Lone Echo II, nuovo gioco VR sviluppato dal team, ma anche svelato un ulteriore informazione: Ready at Dawn è attualmente al lavoro su di un nuovo gioco console AAA. Il CEO ha spiegato che l'esperienza accumulata con la realizzazione di videogame in realtà virtuale sta contribuendo alla forma assunta da questo misterioso progetto: "[...] molte delle lezioni che abbiamo appreso sulla narrazione e l'immersione e le meccaniche di gameplay, stiamo portando alcuni di questi insegnamenti su console".



Purtroppo, Ready at Dawn non sembra ancora pronta a rivelare l'identità di questo progetto tripla A. Weerasuriya ha infatti sottolineato che quest'ultimo si trova ancora in una fase di sviluppo non avanzata e che, attualmente, è il team stesso a finanziarne la realizzazione. Come prevedibile, l'intervistatore non ha potuto astenersi dal chiedere se il gioco misterioso non sia in verità The Order 2, ecco la risposta fornita dal CEO: "[Ride] Questa è una domanda più grande. Abbastanza presto saremo nelle condizioni di parlarne, spero. Come potrai immaginare, riceviamo piuttosto spesso quella domanda".



Proprio recentemente, The Order 1886 ha compiuto quattro anni ed Everyeye ha realizzato un video in cui riassume ciò che ci si potrebbe aspettare da un The Order 2 su PS5.