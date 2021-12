Ready or Not batte tutti su Steam: è il gioco PC più venduto a Natale

Il lancio dell'erede spirituale di SWAT 4 Ready or Not è un successo: il chiacchierato FPS di VOID Interactive conquista la vetta di una delle classifiche settimanale di Steam più importanti dell'anno, ossia quella dei videogiochi PC che hanno saputo piazzare il maggior numero di copie nella settimana di Natale.

Nonostante il titolo sia proposto a prezzo pieno (35,99 euro) in una fase dominata dai Saldi Natalizi di Steam, lo sparatutto non più edito da Team17 si piazza sorprendentemente in testa alla graduatoria settimanale dei titoli più venduti sullo store Valve.

Il risultato ottenuto dagli sviluppatori di VOID Interactive viene ulteriormente accentuato dalla concorrenza rappresentata dal fresco vincitore del GOTY ai TGA 2021 It Takes Two, della Campagna di Halo Infinite e del capitolo Security Breach della sempreverde esperienza horror Five Night's at Freddy's.

Eccovi allora la Top10 dei videogiochi più acquistati su Steam nel corso della settimana di Natale:

Ready or Not Five Nights at Freddy's: Security Breach It Takes Two Halo Infinite - Campagna Forza Horizon 5 Valve Index Battlefield 2042 Sekiro: Shadows Die Twice Project Zomboid Red Dead Redemption 2

Cosa ne pensate del successo di lancio di Ready or Not e della classifica settimanale dei giochi più venduti su Steam? Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo a questo ultimo approfondimento sulle polemiche per il livello della Scuola di Ready or Not.