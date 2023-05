Ready or Not come Unrecord: a stravolgere l'FPS ci pensa la Body Cam Mod

Ricordate Ready Or Not, l’erede spirituale di SWAT disponibile in Early Access su Steam? Grazie al lavoro di un modder, è ora possibile giocarlo con un effetto che ricorda molto da vicino quanto visto nel video gameplay di Unrecord, l’FPS ulta-realistico in body cam.

Incuriositi da questa possibilità, abbiamo scaricato di nuovo lo sparatutto tattico e abbiamo messo alla prova la particolare mod per capire quanto fosse incisiva sull’esperienza di gioco.

Come funziona la Body Cam Mod?

Il processo d’installazione della mod di Ready Or Not non è stato immediato ma nemmeno troppo complesso. A differenza di quanto accade solitamente con questo tipo di aggiunte sviluppate dalla community, non è stato sufficiente copiare un file: tutto si basa infatti su una serie di preset di ReShade, il popolare software che permette di alterare alcuni aspetti visivi dei giochi, modificandone sia la resa cromatica che l’illuminazione. Vi sono anche alcuni requisiti per poter utilizzare questa mod, visto che è necessario installare un paio di aggiunte extra, inclusa quella che disabilita l’HUD, fondamentale per una maggiore immersione. Esistono anche svariati overlay che ricordano quelli delle telecamere e che, purtroppo, non sono altro che immagini statiche fra cui scegliere: questo significa che le informazioni a schermo come data, ora e percentuale di carica della batteria non subiscono cambiamenti nel corso dell’intervento delle forze speciali. Questa premessa è fondamentale per comprendere quale sia il tipo di impatto della Body Cam Mod sull’FPS, visto che la sua installazione non interviene sul gameplay ma solo ed esclusivamente sulla resa visiva. Al termine della fase di configurazione, si può passare dalla visuale classica alla body cam con la semplice pressione di un tasto (scelto dall’utente), visto che l’attivazione della mod rende difficile districarsi fra i menu ma non impossibile, nel caso in cui decidiate di tenerla permanentemente abilitata.

La strada per il realismo è ancora lunga

Una volta premuto il tasto, appare come per magia l’overlay che abbiamo selezionato, l’immagine viene leggermente sgranata e si attiva l’effetto fisheye. La combinazione delle modifiche, sia quelle elencate sopra che le altre più piccole e facenti parte dei preset confezionati con cura dal modder, danno un aspetto diverso a Ready or Not. Vestire i panni di un membro delle forze speciali con la mod attiva è un’esperienza sicuramente più coinvolgente e sembra quasi di essere lo spettatore della telecamera agganciata alla sua tuta. Se già lo shooter tattico di VOID Interactive era carico di tensione con l’interfaccia visibile e la telecamera classica, con la body cam si respira ancora di più quel nervosismo dovuto alla possibilità che un criminale sbuchi all’improvviso da dietro un angolo o apra una porta da un momento all’altro. A contribuire è anche l’elevato dettaglio grafico del gioco, i cui modelli sono molto curati e beneficiano parecchio dei filtri applicati dalla mod.

Purtroppo però, tutta questa carica tensiva viene spezzata da alcune imperfezioni che iniziano a palesarsi dopo qualche secondo dall’ingresso in partita. Il più grande problema è rappresentato dai compagni di squadra, che si muovono in maniera goffa e tendono ad ostruire costantemente il passaggio al giocatore, che fatica a muoversi soprattutto nelle aree più contenute. Un’altra grossa differenza con quanto visto in Unrecord consiste nella presenza di volti imperfetti per quel che riguarda i terroristi, che nell’FPS fotorealistico vengono coperti dai pixel. Tralasciando i dettagli visivi, ciò di cui più si sente la mancanza sono quelle piccole modifiche a livello di gameplay che si rendono necessarie per sfruttare al meglio questo genere di visuale. L’ultimo appunto va fatto sulle prestazioni, visto che l’impatto della Body Cam Mod sul framerate di Ready or Not è considerevole e serve un PC di fascia alta per poter reggere questa funzionalità extra senza crolli vertiginosi del numero di fotogrammi al secondo.

La mod in questione è quindi una gradita aggiunta per lo sparatutto tattico che, però, si riduce ad un semplice filtro che altera l’aspetto visivo del gioco e non influenza quanto dovrebbe anche le meccaniche di gameplay. Speriamo quindi che in una delle future iterazioni della mod, già alla terza versione, si possa vedere qualcosa di più concreto.