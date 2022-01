Ready or Not continua a dominare su PC: sorpassato It Takes Two

Mentre si avviano a conclusione le votazioni per i giochi vincitori agli Steam Awards 2021, il portale di casa Valve sembra aver accolto entro i suoi confini un nuovo fenomeno di successo.

Stiamo parlando di Ready or Not, sparatutto multiplayer che si inserisce nel solco tracciato da SWAT 4, per proporre un'esperienza di gioco in multiplayer, con visuale in prima persona. Attualmente in fase di Accesso Anticipato su Steam, il titolo ha già raccolto notevole interesse da parte della community, che lo ha portato ad essere il gioco più venduto della scorsa settimana sul portale di Valve.



A rivelarlo, sono i dati di vendita condivisi dall'ormai noto analista Benji Sales, che propone anche un'interessante Top 10 dei titoli di maggior successo su PC. Disponibile di seguito, quest'ultima vede in vetta al podio, come già detto, proprio Ready or Not, seguito per l'occasione dall'eccellente It Takes Two e dal ritorno della serie di Five Nights at Freddie's, con Security Breach.

Ready or Not It Takes Two Five Nights at Freddie's: Security Breach Valve Index Project Zomboid Sea of Thieves Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Cyberpunk 2077 Rust

Per maggiori dettagli su questo nuovo fenomeno del mondo degli shooter multigiocatore, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Ready or Not, a firma del nostro Giovanni Panzano.