Ready or Not: tutti i dettagli sull'erede spirituale di SWAT 4

Al netto delle polemiche che stanno coinvolgendo Ready or Not, lo sparatutto tattico di VOID Interactive sta avendo un incredibile successo grazie all'Accesso Anticipato ora disponibile su Steam, piattaforma sulla quale i giocatori stanno apprezzando particolarmente il gameplay.

Come potete vedere nel video appena caricato sul canale YouTube ufficiale di Everyeye e interamente dedicato allo sparatutto con visuale in soggettiva, il titolo sta catturando l'attenzione di quella nicchia di giocatori in cerca ancora oggi di un degno erede di SWAT 4, il vecchio titolo targato Sierra Entertainment. Il gameplay, che si giochi da soli o in compagnia di altri utenti grazie alla modalità cooperativa online, è parecchio complesso e richiede un'attenta pianificazione di ogni singola mossa per via dell'elevato livello di realismo, il quale implica la morte quasi istantanea ad ogni minimo errore. Al momento il gioco non è ricco di contenuti, ma già a gennaio dovrebbe arrivare un aggiornamento gratuito con armi, attività e fix che potrebbero mettere una pezza ai problemi che riguardano soprattutto l'IA dei compagni, i quali non rispondono sempre in maniera perfetta agli ordini del giocatore.

