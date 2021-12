Ready or Not: l'erede spirituale di SWAT 4 sta spopolando su Steam

Ready or Not è stato pubblicato a sorpresa su Steam in accesso anticipato nei giorni scorsi, una pubblicazione del tutto inaspettata dalla community, che ormai temeva un rinvio al 2022. Invece non solo il gioco è uscito ma sta anche riscuotendo un notevole successo.

Nel momento in cui scriviamo Ready or Not è il gioco più venduto su Steam, un risultato notevole considerando che il gioco costa 35.99 euro e si sta scontrando con i saldi invernali di Steam con titoli AAA, AA e indie in offerta a pochi euro.

Ready or Not si lascia alle spalle ad esempio The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 10 euro, attualmente al secondo posto della classifica seguito da Horizon Zero Dawn Complete Edition a 24.99 euro, Battlefield 2042 a 39.59 euro, Forza Horizon 5 (venduto a prezzo pieno), Days Gone, Footbal Manager 2022, Age of Empires 4 e Jurassic World 2, titoli molto popolari su Steam nelle ultime settimane.

Ready or Not si candida quindi a diventare un fenomeno inatteso di questo fine anno, ricordiamo che il gioco è atteso anche su PlayStation 5 nel prossimo futuro, al momento il gioco è stato lanciato solo su PC in accesso anticipato e dunque non ancora in versione definitiva.