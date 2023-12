Ready Or Not: l'erede di SWAT sta per abbandonare l'Early Access, ecco la data d'uscita

Fra i numerosi protagonisti della serata di The Game Awards 2023 organizzata da Geoff Keighley troviamo anche Ready Or Not, lo sparatutto tattico in prima persona che prova a raccogliere l'eredità dei leggendari SWAT.

Dopo un lungo periodo di Accesso Anticipato, il gioco si prepara ad abbandonare questa fase ed è in procinto di approdare sul mercato nella sua forma finale. La versione definitiva di Ready Or Not sarà disponibile a partire dal prossimo 13 dicembre 2023 e, ovviamente, l'aggiornamento sarà gratuita per tutti i possessori di una copia del gioco. Con l'uscita dall'Early Access aumenterà anche il prezzo, che passerà da 35,99 euro a 49,99 euro.

L'update in questione dovrebbe espandere il pacchetto attualmente disponibile con nuove missioni, un maggior numero di armi e funzionalità aggiuntive. Questo significa che la build finale del gioco disporrà di un quantitativo di contenuti più consistente da giocare sia in single player che in compagnia di altri giocatori, visto il supporto alla cooperativa online.

Almeno per il momento, Ready Or Not è disponibile esclusivamente su Steam e non è da escludere che, in futuro, possa raggiungere anche altri lidi. In attesa di poterne parlare più approfonditamente, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il nostro test dell'Early Access di Ready Or Not.