Che fine ha fatto Ready or Not? Lo sparatutto è sparito da Steam!

Il controverso Ready or Not, sparatutto ad alto tasso di realismo di VOID Interactive, torna a far parlare di sé per motivi extra-ludici: giovedì 16 giugno è letteralmente sparito da Steam e solo stamane il team di sviluppo ha commentato la situazione con un comunicato ufficiale.

"Vorremmo commentare i rumor sulla rimozione di Ready or Not da Steam avvenuta giovedì 16 giugno", si legge nel comunicato. "Ci è stata inviata una richiesta di rimozione da Steam a causa di un'infrazione di copyright all'interno della mappa Night Club che abbiamo pubblicato nell'ambito dell'ultimo aggiornamento. Prendiamo certe questioni molto seriamente, e come dimostrazione di buona fede abbiamo deciso di rimuovere il materiale in oggetto e ogni riferimenti ad esso da Ready or Not e da qualsiasi social media o sito. Ready or Not tornerà su Steam non appena avremo portato a termine i cambiamenti. Abbiamo rimosso anche il video sull'AI Update dal nostro canale YouTube e dalla pagina del negozio di Steam, verranno ripristinati alla fine del processo di modifica".

Gli sviluppatori hanno parlato di una "semplice" infrazione di copyright, ma la comunità s'è fatta un'idea molto specifica al riguardo. Innanzitutto, è stato notato che la pubblicazione dell'update è avvenuta il 12 giugno, ossia nell'anniversario del massacro del Pulse Nightclub in Florida, dove morirono 49 persone in una sparatoria. Potrebbe essersi trattata di una semplice casualità, tuttavia il portale NME ha anche rintracciato delle evidenti somiglianze tra il nuovo livello del Night Club e il Bataclan di Parigi, teatro di un'altra folle sparatoria nel 2015. Si tratta chiaramente di speculazioni ben lontane dalla certezza assoluta, ma senz'altro favorite dalla storia controversa di uno sparatutto che l'anno scorso ha anche perso il publisher Team17 a causa di un livello ambientato in una scuola.