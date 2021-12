Ready or Not: il team di sviluppo discute del livello nella scuola

Come ormai ben saprete, qualche giorno fa Ready or Not ha perso il suo publisher, Team17. Se fino a qualche ora le cause di questo divorzio non erano chiare, un recente post ufficiale dello sviluppatore le ha confermate pubblicamente.

Come si vociferava da qualche giorno, a generare malumori tra VOID Interactive e Team17 è stato il livello dello shooter tattico ambientato all'interno di una scuola. Ora che le strade tra le due parti si sono ufficialmente divise, il team di sviluppo ha colto l'occasione per pubblicare tramite i suoi canali social un lungo post per discutere di quanto accaduto e fornire la propria visione dei fatti. Gli sviluppatori di Ready or Not hanno infatti confermato di essere al lavoro sul livello della scuola e di non essere intenzionati a cancellarlo per via delle eventuali polemiche. L'obiettivo del team è quello di non fermarsi di fronte ad ostacoli che avrebbero fatto tremare altre case di sviluppo e di essere al contempo intenzionata a trattare l'argomento con la massima sensibilità. Non vi è quindi alcuna intenzione di glorificare i criminali che faranno parte del contenuto di gioco e tutta l'attenzione sarà rivolta alle forze di polizia che li combattono.

Prima di lasciarvi al messaggio ufficiale di VOID Interactive, vi ricordiamo che Ready or Not sta spopolando su Steam, piattaforma sulla quale è da poco approdato in accesso anticipato.