Ready or Not: Video Anteprima dell'erede spirituale di SWAT 4

Sono passati tre anni da quando è stato annunciato, ma l'interesse nei confronti di Read or Not, specialmente dopo la conferma del suo arrivo su PlayStation 5 (oltre che su PC) non è mai scemato.

Sviluppato da VOID Interacive, Ready or Not si configura come il successore spirituale di SWAT 4, una vera e propria pietra miliare dello shooting tattico su PC firmata da Irrational Games. Da quest'ultimo eredita la propensione al realismo senza compromessi e alle sparatorie ragionate. Nei panni di Judge, i giocatori dovranno comandare una squadra di SWAT altamente addestrati per contrastare il crimine dilagante in un'America sull'orlo del collasso economico. Su queste fondamenta poggerà, a detta degli sviluppatori, una campagna ad alto tasso di adrenalina affrontabile sia in solitaria, sia in cooperativa fino a 8 giocatori.

Premesse incredibilmente interessanti, che se ben sviluppate potranno dar vita ad un'aggiunta di peso per la line-up di PlayStation 5. Ci siamo interrogati sulle potenzialità del prodotto e abbiamo realizzato la Video Anteprima che trovate in apertura di notizia, completa di tutte le informazioni più importanti sul titolo. Se volete approfondire ulteriormente, sappiate che tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Ready or Not a cura del nostro Alessandro Bruni.