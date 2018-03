Ready Player One: annunciati giochi ed esperienze VR per HTC Vive basati sul film

Il 28 marzo Ready Player One diarriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e per l'occasione Warner Bros ha stretto una partnership con HTC per promuovere la pellicola con una serie di contenuti in Realtà Virtuale per

I seguenti giochi ed esperienzee VR saranno disponibili entro la fine di marzo, gratis per tutti gli abbonati al programma HTC Viveport:

Ready Player One: Avatar Creator

Uno strumento per la creazione del proprio avatar, ricchissimo di possibilità. Grazie alle potenzialità della Realtà Virtuale sarà possibile utilizzare il proprio modello come base e personalizzarlo con una infinità di contenuti.

Battle for the Oasis

Un simulatore di volo di stampo arcade pensato per far vivere ai giocatori battaglie in Realtà Virtuale nell'universo di OASIS.

Gauntlet

Un gigantesco labirinto da esplorare con HTC Vive, alla ricerca di tesori nascosti e power-up, evitando i nemici.

Smash

Un gioco arcade che ricorda classici come Smash TV e Robotron.

Fracture

Clone di Arkanoid/Breakout in Realtà Virtuale, ambientato nell'universo di Ready Player One.

The Distracted Globe Music Experience in TheWaveVR

Un lettore musicale avanzato che prende ispirazione da una scena di Ready Player Online. The Distracted Globe Music Experience in TheWaveVR è gà disponibile per il download gratuito.

Per saperne di più sul nuovo film di Steven Spielberg vi rimandiamo alla recensione di Ready Player One, il nostro Luca Ceccotti ha premiato la pellicola con un voto di 8.5/10, vi invitiamo a leggere la recensione completa per scoprire tutto su Ready Player Online.