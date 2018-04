Ready Player One: Steven Spielberg ha giocato a Super Mario su... PlayStation VR!

Ready Player One di Steven Spielberg è un successo, con oltre 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Un vero e proprio manifesto d'amore nei confronti dei videogiochi, proprio per questo sta destando curiosità una dichiarazione del regista pubblicata su un magazine giapponese.

Intervistato da TVFan riguardo i giochi VR, Spielberg fa sapere di "aver giocato a Super Mario e altri giochi su PlayStation. Non volevo più togliermi gli occhiali, davvero... in VR ho potuto osservare il mondo a 360 gradi e ne sono rimasto incredibilmente affascinato."

Un curioso lapsus, che sta però scatenando la feroce ironia del web: "come è possibile che il regista di un film sui videogiochi affermi di aver provato Super Mario su PlayStation?" si chiedono in molti.

Sapevate che Steven Spielberg è il primo regista al mondo ad aver raggiunto i dieci miliardi di dollari incassati con le sue produzioni?