Ready Player One: Tracer e Chun-Li compaiono nel trailer del nuovo film di Spielberg

Da pochi giorni è stato diffuso il nuovo spettacolare trailer di, il nuovo film diretto da Steven Spielberg, in uscita nelle sale il 30 marzo 2018.

La pellicola, basata sull'omonimo romanzo di Ernest Cline (peraltro co-sceneggiatore del film), seguirà le vicende di un appassionato di videogiochi e di OASIS, un mondo virtuale ideato dal programmatore James Halliday (Mark Rylence) al quale si può accedere gratuitamente tramite un visore e un paio di guanti aptici. Non sorprende, dunque, che alcuni noti personaggi tratti dal mondo videoludico siano presenti all'interno dell'ultimo trailer: come potete osservare in testata, infatti, Tracer di Overwatch e Chun-Li di Street Fighter fanno la loro comparsata nel filmato promozionale. Il film presenterà anche altri cameo che vedranno coinvolti personaggi come Ryu, Sagat e Blanka di Street Fighter, il Comandante Shepard di Mass Effect, Lara Croft, Gundam, e altri ancora.

Ready Player One uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 30 marzo 2018.