ReadySet Heroes sarà il primo gioco Sony ad approdare su Epic Games Store

A nemmeno ventiquattr'ore di distanza dalle parole pronunciate da Shawn Layden sull'opportunità di pubblicare delle esclusive di Sony su altre piattaforme, gli autori di Robot Entertainment confermano che ReadySet Heroes, il loro nuovo platform, non rimarrà un esclusiva PS4 ma verrà lanciato anche su Epic Games Store.

Pur essendo stato sviluppato da una compagnia che, a differenza di Insomniac Games, non rientra nella galassia di sussidiarie di Sony Worldwide Studios, ReadySet Heroes si appresta così a diventare il primo videogioco "targato Sony" (in qualità di publisher ufficiale) destinato ad approdare su Epic Games Store.

Il progetto portato avanti dagli autori texani conosciuti per i loro titoli pregressi come Orcs Must Die e la serie puzzle-platform in due atti di Hero Academy assumerà la forma di un party game votato alla cooperativa e al multiplayer competitivo, sia in locale che online.

A dispetto dell'apparente spensieratezza e delle colorate ambientazioni offerte da ReadySet Heroes, dietro al nuovo platform di Robot Entertainment potrebbe celarsi la ben più seria volontà di Sony di aprirsi al multipiattaforma per dare seguito alle parole pronunciate dal presidente di Sony Worldwide Studios a margine della Gamescom 2019.

Nell'attesa di capire se l'approdo su Epic Store di questo titolo debba essere considerato come un evento sporadico o se, al contrario, rappresenti l'inizio di un nuovo corso di Sony, vi ricordiamo che il party game ReadySet Heroes sarà disponibile su PlayStation 4 e PC a partire dall'1 ottobre.