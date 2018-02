Real Farm: i DLC gratuiti Potato Pack e Grunes Tal Map arriveranno il 2 marzo

ha annunciato che i primi due DLC di Potato Pack e Grunes Tal Map , saranno disponibili a partire dal 2 marzo per tutti i possessori del gioco. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer per i due contenuti.

Il primo ortaggio a essere stato coltivato nello spazio ora sta per arrivare anche in Real Farm con il Potato Pack, un nuovo contenuto aggiuntivo che sarà sempre disponibile gratuitamente. Inoltre, la nuova e lussureggiante mappa di Grünes Tal porterà i giocatori nelle vaste e gloriose comunità agricole dell’Europa occidentale.

I possessori di Real Farm prima del lancio del DLC potranno divertirsi nelle verdi vallate della mappa Grünes Tal in modo completamente gratuito. Per chi acquista Real Farm dopo il lancio del DLC, la mappa avrà un costo di 9,99€. Su Steam, i giocatori di Real Farm riceveranno automaticamente il DLC Grünes Tal al lancio, mentre su PlayStation 4 e Xbox One, la mappa sarà scaricabile gratuitamente per 7 giorni dopo il lancio, diventando a pagamento solo al termine di questo periodo.