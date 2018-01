Real Farm Sim: annunciati i DLC gratuiti Potato Pack e Grunes Tal Map

Dopo un periodo di fix e aggiornamenti,ha annunciato i primi due DLC per il suo simulatore: ile il. Il primo introduce una delle colture più popolari al mondo: le patate, oltre a nuovi veicoli e macchinari mentre il scondo offre ai giocatori una vallata ispirata all’Europa occidentale.

Potato Pack

Il Potato Pack offre tutto il necessario per coltivare uno degli ortaggi più popolari al mondo: le patate. Il pacchetto include due nuovi raccoglitori: il Rival PH-4 e il Rival PH-4X. Oltre ad essi, saranno disponibili anche cinque nuovi macchinari per aiutare i giocatori a seminare, livellare il terreno e coltivare i propri campi, oltre a tre nuovi lavori nella modalità carriera. Per completare l’opera, questo pacchetto gratuito in modo permanente aggiunge anche tre divertenti veicoli al gioco: la Ebon Q-Bike, la Hercules Sports GT e l’Ebon Sports UV. I nuovi contenuti sono il risultato del costante dialogo tra Soedesco e la propria community.



Grünes Tal Map DLC

Questa mappa aggiuntiva porta i giocatori in una vallata ispirata all'Europa occidentale, chiamata Grünes Tal. I giocatori potranno così provare foreste lussureggianti, verdi colline e cittadine pittoresche, il tutto gratuitamente per gli utenti di Real Farm prima del lancio del DLC. In seguito, il DLC costerà 9,99 €/$9.99. Su Steam, i giocatori di Real Farm riceveranno automaticamente il Grünes Tal Map DLC, una volta disponibile. Diventerà un DLC a pagamento per i giocatori che acquistano Real Farm dopo il lancio del DLC. Su PlayStation 4 e Xbox One, la mappa sarà scaricabile gratuitamente per 7 giorni dopo il lancio, diventando a pagamento solo allo scadere di tale periodo.