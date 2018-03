Real Farm Sim: disponibili dal 2 marzo i primi due DLC, gratis per un periodo limitato

annuncia che i primi due DLC per, ile la mappa, saranno disponibili da domani. Per i possessori del gioco prima del lancio dei nuovi contenuti, i DLC saranno gratuiti.è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

La mappa Grünes Tal

Piccola curiosità: quasi la metà della superficie terrestre nell’Unione Europea è gestita da agricoltori. La nuova mappa Grünes Tal consente ai giocatori di Real Farm di provare una vera esperienza agricola nelle lussureggianti vallate ispirate alle comunità rurali dell’Europa occidentale. Cosa potrebbe esserci di più rilassante se non godersi la natura guidando il proprio trattore lungo verdi colline, villaggi pittoreschi e pacifici ruscelli?



Per chi possiede Real Farm prima del lancio del DLC previsto per domani, la mappa Grünes Tal sarà disponibile gratuitamente. Per i giocatori PC, la mappa Grünes Tal comparirà automaticamente nella propria libreria di Steam, una volta disponibile. Chi invece possiede Real Farm su console, potrà scaricare la mappa gratuitamente per 7 giorni dopo il lancio, mentre al termine di tale periodo, diventerà a pagamento al costo di 9,99€/$9.99.



Il potere delle patate

La patata è una delle colture più popolari tra gli agricoltori europei e quindi anche un’aggiunta indispensabile a Real Farm. Il Potato Pack dà ai giocatori di Real Farm la possibilità di iniziare a coltivare autonomamente questi importanti tuberi ricchi di amido. Inoltre, il DLC include diversi nuovi macchinari e veicoli ricreativi per divertirsi nella fattoria. Il Potato Pack sarà sempre scaricabile gratuitamente.