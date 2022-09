Realizza un corridor shooter in soli 10 minuti: l'arma principale è fuori di testa

Sviluppare un videogioco, soprattutto con idee originali e brillanti, è spesso una difficile impresa, e tante persone non conoscono esattamente come funzionano i meccanismi creativi dietro la realizzazione di un prodotto d'intrattenimento.

Con una sana dose d'ironia, Oliver Thurston di Bossa Games ha dato vita ad una propria creazione, un corridor shooter, impiegandoci solo 10 minuti e dando vita ad un concept letteralmente fuori di testa. L'arma del protagonista, infatti, spara letteralmente dei corridoi con tanto di arredamento ben definito tra sedie, luci e porte. "Non capisco perché la gente dice che sviluppare un gioco è difficile, ho creato questo corridor shooter in 10 minuti", ha detto in maniera scherzosa Thurston, probabilmente per prendere in giro coloro che pensano che creare un videogioco sia semplice e non richieda grandi sforzi.

In ogni caso l'idea messa in campo dall'autore è talmente folle da risultare a suo modo geniale, e sarebbe davvero curiosa vederla messa in pratica in un gioco vero e proprio. Parlando sempre di sviluppo, non mancate di scoprire tutti i dettagli sul nuovo corso ITS dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia, della durata di due anni.

In tempi recenti il creatore di Super Smash Bros. ha anche aperto un canale Youtube incentrato proprio su consigli per tutti i game designer: ecco come ricercare il framerate perfetto secondo Masahiro Sakurai, con tanto di osservazioni sulle differenze tra 30fps e 60fps.