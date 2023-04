Realizzare un tripla A può richiedere anche 1 miliardo di dollari: il report della CMA

Mercoledì, con una mossa inaspettata viste le dichiarazioni precedenti, la CMA ha bloccato l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft, spiegando che potrebbe avere delle serie ripercussioni nel mercato del cloud gaming. Il report dell'autorità ha tuttavia svelato anche alcuni dettagli sui costi in continua crescita per i tripla A.

L'avanzare della tecnologia ha permesso la realizzazione di videogiochi sempre più complessi e graficamente avanzati, provocando di pari passo un incremento esponenziale dei costi per lo sviluppo. Una sezione del documento della CMA dipinge uno scenario preoccupante, facendo notare che la creazione e la promozione di un videogioco tripla A possono richiedere fino ad un miliardo di dollari di investimenti.

Il report spiega che i tripla A attualmente in via di sviluppo con una finestra di lancio fissata tra il 2024 e il 2025 necessitano, tipicamente, di 200 milioni di dollari o più per essere sviluppati. Call of Duty, dal canto suo, può richiedere anche più di 300 milioni di dollari, mentre il costo per lo sviluppo del prossimo Grand Theft Auto si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di dollari. Il CMA segnala che le suddette cifre lievitano inesorabilmente quando vengono messi in conto anche i costi per il marketing: uno studio in particolare, rimasto nell'anonimato, afferma d'aver speso 660 milioni di dollari per sviluppare e 550 milioni di dollari per promuovere (con un totale che sfonda il tetto del miliardo) un gioco appartenente ad un franchise molto importante.

Stiamo parlando di cifre superiori a quelle tipiche di cinque anni fa, quando in piena generazione PlayStation 4 e Xbox One servivano tra i 50 e i 150 milioni di dollari per sviluppare un gioco AAA. I dati snocciolati dalla CMA si basano su un report stilato da International Data Group., il quale ha anche messo in risalto le difficoltà di gestione di un franchise come Call of Duty. Activision ha confessato che i giochi della serie sono diventati così grandi che non possono più essere sviluppati da un singolo studio di sviluppo e che spesso richiedono una grande quantitativo di outsourcing. I vertici della compagnia hanno inoltre aggiunto che tale situazione non sembra affatto destinata a cambiare nel breve periodo.