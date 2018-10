Realizzate delle Air Jordan a tema Game Boy dal valore di oltre 1000 dollari

La compagnia Freaker Sneaks che produce sneakers in edizione limitata e personalizzabili ha realizzato un paio di Air Jordan a tema Game Boy. Già nel 2017 la stessa compagnia aveva realizzato un modello di Air Jordan ispirato al Super Nintendo.

Il numero di queste particolari scarpe è limitato e, per questo motivo, il prezzo è molto alto. Sono stati realizzati infatti soltanto 10 modelli che si aggiudicano il prezzo di 1.350 dollari al paio.

Dalle immagini diffuse in rete vediamo che la parte posteriore delle sneakers, caratterizzata dalla classica tonalità grigia della console, presenta il famoso d-pad del Game Boy. I pulsanti non sono delle semplici decorazione ma possono effettivamente essere premuti. Frontalmente, sulla scarpa sinistra, troviamo invece un'immagine di gioco di Super Mario Land come sarebbe apparsa sul classico schermo LCD verde del Game Boy. Sulla scarpa destra, invece, è stata raffigurata una cartuccia di un videogioco.

Questa versione di Air Jordan è stata realizzata in occasione di un compleanno comune. Sia lo stile Air Jordan IV, utilizzato per questa personalizzazione, sia la console portatile di Nintendo sono state pubblicate nel 1989.

La moda dei crossover tra scarpe e videogiochi ha interessato anche delle sneakers nate dalla collaborazione tra SEGA e Puma.