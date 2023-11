Realm of Ink: Hades incontra il Sumi-e orientale nel nuovo action roguelite

Mentre cresce l'attesa per la fine dell'Early Access di Hades 2 e il lancio della versione finale, i ragazzi dei Leap Studios guardano proprio all'iconica serie di Supergiant presentando Realm of Ink, un action adventure roguelite che trae ispirazione da Hades e dalla tecnica pittorica del Sumi-e.

Il canovaccio narrativo steso dagli studi Leap verte attorno alle gesta compiute da Red, una guerriera che scopre, con sua sommo dispiacere, di essere soltanto un personaggio immaginario di una raccolta di opere pittoriche e racconti ambientati in una dimensione fantasy infestata di Oni, cavalieri maledetti e demoni yokai.

Il nostro compito sarà perciò quello di aiutare Red a ritrovare la pace perduta, non prima però di falciare tutte le creature al servizio della malvagia Volpe che oseranno ostacolare il suo cammino. Il Reveal Trailer ci permette inoltre di familiarizzare con il sistema di combattimento basato sullo sblocco delle numerose abilità strappate ai nemici, il tutto immerso in un contesto di gioco in costante mutamento con livelli pieni di trappole, boss e aree segrete da scoprire.

Il lancio di Realm of Ink è previsto nel 2024 su PC e su una rosa di console non meglio specificata. In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli sviluppatori, vi lasciamo in compagnia delle immagini e del video di presentazione di questa nuova esperienza action adventure in salsa roguelite: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.