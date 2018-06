Realm Royale, la battaglia reale di Paladins, è adesso disponibile gratuitamente su Steam

Dopo aver pubblicato ad aprile Paladins Strike su iOS e Android, Hi-Rez Studios lancia sul mercato un nuovo spin-off standalone di Paladins, questa volta per PC: si chiama Realm Royale e, come suggerisce il nome, abbraccia le regole delle Battle Royale.

Il gioco è nato con il nome di Paladins Battlegrounds e originariamente era stato concepito come una semplice modalità inclusa all'interno dell'hero shooter, ma con il passare del tempo il progetto si è ingrandito trasformandosi in uno spin-off free-to-play standalone, che oggi debutta su Steam in Accesso Anticipato. Realm Royale condivide ovviamente alcune delle sue caratteristiche con i colossi del genere come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, tuttavia si differenzia da essi per la presenza di diversi eroi selezionabili, ognuno con le proprie abilità speciali, e per la possibilità di creare armi in tempo reale grazie alla Forgia.

“Il sistema di combattimento di Realm Royale basato sulle abilità e sulle diverse classi porta una ventata di aria fresca nel genere dei Battle Royale. È il perfetto incontro di un MMO PvP open world con il vostro hero shooter preferito. Non riuscirete a vincere nascondendovi, vari elementi di gameplay come le Forge premieranno infatti i giocatori attivi e inclini a rischiare”, queste le parole dell’executive producer Rory “Drybear” Newbrough.