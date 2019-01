Realm Royale entra in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One

Hi-Rez Studios ha annunciato che a partire dal 22 gennaio l'Open Beta di Realm Royale sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Per la prima volta in assoluto il Battle Royale spin-off di Paladins potrà essere provato senza la necessità di inviti.

I contenuti della versione di prova pubblica sono gli stessi già visti nella Closed Beta, con l'aggiunta di alcuni aggiornamenti relativi alla stabilità generale e alle performance del gioco. Su PC Realm Royale ha riscosso un notevole successo al lancio, per poi perdere rapidamente buona parte dei giocatori a seguito di un calo fisiologico dovuto anche alla pubblicazione di nuovi titoli.

Hi-Rez Studios ha annunciato che continuerà a supportare Realm Royale con tante novità per il 2019, l'apertura dell'Open Beta è solamente il primo passo di una tabella di marcia particolarmente ricca, non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.