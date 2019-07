Realm Royale festeggia l'anniversario con un aggiornamento e tanti regali

Tramite un post sul blog di PlayStation, il Community Manager di Realm Royale ha voluto ringraziare i propri fan in occasione del primo anniversario dall'uscita del videogame e svelare alcune delle novità in arrivo per festeggiare l'evento.

Innanzitutto saranno date in regalo 200 Corone e una skin da pollo per i giocatori che effettueranno l'accesso entro il 20 Luglio. Si parla di oltre tre milioni di giocatori raggiunti dal videogame nel corso del primo anno (nonostante ci sia comunque stato un calo di utenti per Realm Royale), per cui aspettatevi di trovare... molti polli in giro.

Gli sviluppatori hanno ricordato poi l'importanza dei feedback degli utenti, che hanno svolto un ruolo chiave nei cambiamenti apportati in corso d'opera. Ad esempio il class system è ora più flessibile, ed è possibile diventare un Mago, Cacciatore, Assassino o Guerriero e al contempo acquisire abilità di qualsiasi classe. Questo, unito al sistema di personalizzazione, fa in modo che sia molto difficile trovare due personaggi all'interno del gioco completamente uguali.

È stata poi annunciata una nuova modalità del gioco, il chicken combat, ossia il combattimento fra polli, essendo quella di trasformarsi in volatili, una delle caratteristiche principali del gioco, che ora sarà esplorata un po' più a fondo.

Sono in arrivo poi nuove abilità, mappe, armi e Battle Pass, e il gioco sarà presto diffuso anche in Giappone. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Realm Royale.