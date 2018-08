Realm Royale ha già perso più del 90% dei giocatori

Dopo il debutto avvenuto qualche settimana fa tra gli early access su Steam, Realm Royale ha già dovuto affrontare un calo d'utenti piuttosto importante.

Il primo periodo di vita del gioco sembrava andare particolarmente bene, con un certo interesse da parte degli utenti su Steam. Negli ultimi giorni, però, la situazione è crollata e il gioco, secondo alcuni dati diffusi su githyp, ha perso il 93% dei giocatori. Sembrano ormai lontani i giorni in cui il gioco era sulla bocca di numerosi streamer e raggiungeva un picco di utenti attivi pari a 105.000.

Negli ultimi giorni, infatti, il gioco non ha superato i 7.000 giocatori connessi e rischia di essere l'ennesimo battle royale a cadere vittima dei più blasonati Fortnite Battaglia Reale e PlayerUnknown's Battlegrounds. Considerando poi l'arrivo di una modalità simile nei prossimi sparatutto come Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V, la situazione non fa che aggravarsi.

Resta ora da capire cosa decideranno di fare gli sviluppatori, visto che la closed beta del gioco sta lentamente arrivando anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Nel caso foste curiosi di saperne di più sul gioco, sulle nostre pagine potete leggere un provato del battle royale targato Hi-Rez.