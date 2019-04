Realm Royale: presto al via la Beta su Nintendo Switch?

Può esserci ancora spazio per un Battle Royale, genere ormai dominato da colossi come PUBG, Fortnite, Apex Legends e Call of Duty Blackout? Trattandosi di uno dei generi più popolari degli ultimi tempi, probabilmente sì, e sembra che Realm Royale sia intenzionato ad occuparlo.

Si tratta del titolo di Heroic Leap Games e Hi-Rez Studios che è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dove per la verità non sta facendo faville. Eppure il suo pubblico potrebbe presto espandersi e coinvolgere i giocatori di Nintendo Switch, dove sembra che il gioco possa sbarcare a breve.

Era infatti comparso brevemente su YouTube un trailer, poi rimosso, dove veniva reso noto l'arrivo della Beta sulla console ibrida di Nintendo. Stando al video i giocatori, per partecipare, avrebbero dovuto acquistare il Founder's Pack del gioco, ed avere così accesso a tutti i contenuti già disponibili sulle altre piattaforme di gioco.

Per la verità alcune voci sull'arrivo di Realm Royale su Nintendo Switch erano già arrivate un po' di tempo fa, ma da allora non se n'era più saputo niente. Che le cose stiano dunque per cambiare?

La particolarità di Realm Royale è la presenza delle classi e delle loro abilità: si può giocare come guerriero, assassino, mago e cacciatore, ognuno dei quali ha le proprie armi e peculiarità e le cui abilità possono essere trovate sul campo o nelle loot chest, rendendo dunque il gioco più variegato.

Riuscirà dunque il gioco a conquistare il cuore degli appassionati grazie a Nintendo Switch? Per il momento, vista anche la rimozione del trailer da YouTube, non possiamo far altro che aspettare ulteriori novità.