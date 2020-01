Realtà o PES 2020? Il replay del gol della Juventus contro l'Udinese è da videogioco

Dalle pagine del profilo Facebook ufficiale della Juventus, i curatori dei canali social della Vecchia Signora riprendono la splendida rete siglata contro l'Udinese dalla coppia Dybala/Higuain per rielaborarla con le icone e l'interfaccia di PES 2020.

I fulminei passaggi che hanno portato le due stelle bianconere a superare la difesa avversaria per siglare il gol del vantaggio della Juve contro l'Udinese nella giornata di campionato disputatasi a metà gennaio hanno così ispirato la creazione di questo simpatico video che fonde la realtà con la "finzione ludica" di PES 2020.

In questo modo, i social dei Campioni d'Italia ne approfittano per rinsaldare ulteriormente il proprio rapporto con Konami celebrando la partnership che ha portato la Juventus in esclusiva su PES 2020 e sui prossimi videogiochi della simulazione calcistica di Pro Evolution Soccer. In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su Facebook dai gestori della pagina ufficiale della Juventus.

Qualora ve lo foste perso, eccovi inoltre il programma con la sfida tra Juventus e Boavista della terza giornata di eFootball Pro 2020, il campionato eSport ufficiale di PES 2020 che sta coinvolgendo tutti i pro player più importanti della scena competitiva di Pro Evolution Soccer.