Realtà Virtuale su Xbox? Microsoft ribadisce: la VR su console non è una nostra priorità

Nelle ultime ore alcuni possessori italiani di Xbox Series X sono incappati in un curioso bug della console che lasciava presagire l'arrivo di interessanti novità legate all'arrivo della Realtà Virtuale su console Microsoft.

Sembra che le due piattaforme next-gen abbiano per qualche motivo riportato il messaggio: "Il visore deve essere aggiornato. Un aggiornamento per il dispositivo VR è disponibile", inducendo gli utenti a credere che qualcosa stesse bollendo in pentola tra gli studi di Redmond e che un dispositivo VR per Series X|S sarebbe stato annunciato a breve da Phil Spencer e soci. A quanto pare, però, non sarà questo il caso, dal momento che è stata Microsoft stessa a precisare che si è trattato di un bug legato alla localizzazione, e che al momento la Realtà Virtuale su console non rientra tra le priorità strategiche dell'azienda:

"Il testo del messaggio di errore è errato a causa di un bug della localizzazione", ha dichiarato un portavoce di Microsoft alla testata di The Verge. "La VR per console non è attualmente una nostra priorità".

Insomma, pur avendo già sperimentato la Mixed Reality con il lancio di HoloLens 2 (testato con un prototipo in AR di Pokémon GO) ed aver presentato recentemente la piattaforma Microsoft Mesh, sembra che tentativi similari non verranno fatti molto presto su Xbox Series X|S. Al contrario, Sony ha confermato il proprio supporto alla tecnologia su console annunciando l'arrivo di PlayStation VR 2 per PS5.