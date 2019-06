Rebel Galaxy è gratis su Epic Games Store; il prossimo sarà Last Day of June

Epic Games continua, su base settimanale, a regalare giochi sul suo store digitale. Come promesso, quest'oggi ha reso disponibile in maniera totalmente gratuita Rebel Galaxy per tutti i suoi giocatori.

Rebel Galaxy è un gioco di combattimento spaziale sviluppato Double Damage Games, nel quale giocano un ruolo molto importante anche l'esplorazione, la raccolta di risorse e il commercio. I soldi guadagnati possono essere investi per acquistare navi più potenti ed equipaggiarle con armi e dispositivi difensivi di alto livello. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la recensione di Rebel Galaxy a cura del Giuseppe Arace, mentre per mettere in download il gioco vi invitiamo a visitare questa pagina.

Il titolo sarà gratuito fino a giovedì 27 giugno, dopodiché verrà sostituito da Last day of June, piccolo gioiello frutto della collaborazione tra Ovosonico, team di sviluppo italiano capitanato da Massimo Guarini, e il compositore e produttore Steven Wilson. Si tratta di un'intensa storia sull'amore, sulla morte e sull'ineluttabilità del destino, condita da una serie di puzzle ambientali mai troppo ostici, che vi consigliamo assolutamente di scaricare e giocare a partire dalla prossima settimana.