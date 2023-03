Rebel Moon diventa un GDR: il film di Snyder sarà anche un videogioco

Mancano ancora diversi mesi alla data di uscita di Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder atteso in esclusiva all'interno del catalogo di Netflix, ma già arrivano interessanti aggiornamenti.

Nel corso di una recente intervista, il regista ha infatti condiviso una notizia decisamente inaspettata. Oltre che sul piccolo schermo, il nuovo immaginario sci-fi confezionato da Snyder troverà spazio anche nel mondo del gaming, grazie a un videogioco dedicato a Rebel Moon. Nello specifico, la produzione assumerà la forma di un gioco di ruolo, che il regista ha descritto come "intenso, immenso e coinvolgente". Il titolo offrirà al pubblico un'ulteriore occasione per scoprire il vasto immaginario di Rebel Moon, ma Snyder non ha potuto offrire altri dettagli in merito.

Per il momento, dunque, sappiamo solamente che esisterà un videogioco di stampo RPG ispirato alla pellicola. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda il team di sviluppo incaricato della realizzazione del progetto o le piattaforme di destinazione del titolo, tutti aspetti in merito ai quali Zack Snyder non è ad ora autorizzato a diffondere dettagli. Su questo fronte, ha comunque garantito il regista, arriveranno presto aggiornamenti.



Nel frattempo, ricordiamo che è invece già stata confermata la realizzazione di Rebel Moon: Parte Due, con il kolossal sci-fi di Snyder che si svilupperà lungo due differenti pellicole.