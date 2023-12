Rebel Wolves: è Dawnwalker Origins il nome dell'RPG dagli ex CD Projekt RED?

Nei primi mesi del 2022 Konrad Tomaszkiewicz ha inaugurato il nuovo studio Rebel Wolves, composto da ex membri di CD Projekt RED che si sono subito messi al lavoro su un gioco di ruolo sviluppato in Unreal Engine 5. Emergono ora dettagli sull'ancora misterioso progetto.

Lo studio guidato dal game director di The Witcher 3 Wild Hunt starebbe lavorando su Dawnwalker Origins, descritto come il primo gioco della saga di Dawnwalker. E' la stessa compagnia ad aver diffuso vari indizi sull'essenza e il nome dell'opera tra domini registrati (ma non ancora attivi), annunci di lavoro e curriculum dei dipendenti. Dawnwalker Origins dovrebbe essere un Action/RPG dark fantasy, fortemente incentrato sulla narrativa e in sviluppo per PC e console non meglio specificate ma presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il gioco è inoltre concepito come single player offline privo di microtransazioni e dovrebbe essere open world, sebbene non punti ad avere la grandezza di The Witcher 3 Wild Hunt, offrendo al contrario un'esperienza di gioco più contenuta, in linea con le dimensioni dell'espansione The Witcher 3 Blood and Wine. Nonostante ciò, il progetto punta ad essere piuttosto ambizioso con l'obiettivo di rivoluzionare il genere RPG: fino a tre mesi fa almeno 100 persone erano già al lavoro su Dawnwalker Origins, appena entrato in fase Alpha. Infine, in rete si sono diffuse immagini del gioco relativa alla fase pre-Alpha.

Nel corso del 2022 NetEase ha investito sull'RPG di Rebel Wolves, sostenendo dunque il promettente progetto. A questo punto si spera di vederlo in azione al più presto.