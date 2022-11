Rebel Wolves: NetEase investe nel GDR AAA su Unreal Engine 5 degli autori di The Witcher 3

Dopo aver finalizzato il matrimonio tra NetEase e Quantic Dream, i vertici del colosso videoludico cinese guardano in direzione di Rebel Wolves per contribuire allo sviluppo del GDR Tripla A in lavorazione presso la nuova software house fondata a inizio 2022 da Konrad Tomaszkiewicz, già Game Director di The Witcher 3.

A darne notizia è lo stesso Tomaszkiewicz che, nel suo nuovo ruolo di Amministratore Delegato e Game Director di Rebel Wolves, riguadagna i social per "dare il benvenuto a NetEase Games come nostro nuovo azionista e partner. Poter contare sul supporto di una delle principali società dell'industria dell'intrattenimento digitale rappresenta una grande spinta e motivazione. L'investimento di NetEase era il tassello mancante per concretizzare la nostra visione. Con le risorse a nostra disposizione possiamo creare un gioco tripla A di livello mondiale, perciò possiamo finalmente concentrarsi solo su ciò che conta di più: lo sviluppo".

La sinergia con NetEase, a detta dell'ex CD Projekt, darà al suo nuovo team tutta la fiducia, la tranquillità economica e la libertà creativa necessari per plasmare questo misterioso GDR tripla A su Unreal Engine 5 che, stando alle informazioni disponibili, assumerà i contorni di un'avventura a giocatore singolo ambientata in una dimensione fantasy a tinte dark.