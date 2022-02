Rebel Wolves è il nuovo studio del Director di The Witcher 3: lavora a un RPG in UE5

Dopo aver dedicato le proprie energie a CD Projekt RED per oltre 15 anni, Konrad Tomaszkiewicz ha deciso di intraprendere una nuova avventura nell'industria videoludica.

Game Director per The Witcher 3: Wild Hunt e le due successive espansioni, oltre che autore di alto profilo per Cyberpunk 2077, il veterano ha interrotto i propri rapporti con la software house polacca nel maggio del 2021. Dopo una breve pausa dal mondo del videogioco, Konrad Tomaszkiewicz è ora pronto ad annunciare la nascita di Rebel Wolves.

La nuova software house, con sede a Varsavia, in Polonia, è composta da altri professionisti con trascorsi in CD Projekt RED, che hanno dunque contribuito negli anni a plasmare la serie di The Witcher e l'immaginario di Cyberpunk 2077. Contestualmente alla presentazione ufficiale del nuovo team e all'apertura del sito ufficiale di Rebel Wolves, il fondatore ha offerto i primi dettagli su quello che sarà il loro progetto di esordio.



Konrad Tomaszkiewicz e i suoi collaboratori stanno al momento lavorando ad un RPG next-gen per PC e console. Sviluppato in Unreal Engine 5 e caratterizzato da atmosfere dark fantasy, si propone di raggiungere un livello produttivo di stampo AAA. In calce a questa news, potete trovare la prima concept art di questo progetto misterioso.



In chiusura, segnaliamo che abbiamo avuto la gradita opportunità di chiacchierare in anteprima con il team: per tutti i dettagli, vi rimandiamo dunque alla nostra intervista a Rebel Wolves, buona lettura!