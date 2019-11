Rebellion acquista i The Bitmap Brothers e tutte le IP dello studio

La compagnia inglese Rebellion Software ha annunciato di aver acquisito i The Bitman Brothers, l'acquisizione permetterà all'azienda di utilizzare il brand e avere accesso all'intero catalogo IP dello storico studio autore di titoli come Xenon 2 Megablast e Speedball.

I The Bitmap Brothers hanno lanciato negli anni '80 e '90 una serie di titoli rivoluzionari tra cui Xenon, Z Steel Soldiers, Speedball, Speedball 2 Evolution, Speedball 2 Brutal Deluxe e Chaos Engine, titoli che torneranno in vita nel prossimo futuro grazie al lavoro di Rebellion, intenzionata a riportare sulle scene i grandi classici dello studio inglese.

Jason Kingsley, CEO e co-fondatore di Rebellion Software, si è detto entusiasta dell'acquisizione, l'obiettivo è ora quello di "riportare in vita i classici di The Bitmap Brothers e renderli appetibili anche ad una nuova generazione di giocatori, facendo in modo che l'eredità dello studio sopravviva e torni a godere della visibilità e dell'attenzione meritata negli anni '80 e '90."

Tra le IP di The Bitmap Brothers troviamo oltre ai titoli già citati sopra anche Cadaver, Gods e Magic Pocket, al momento Rebellion non ha annunciati quali franchise torneranno nel prossimo futuro ma la scelta è certamente molto vasta. I Bitmap Brothers hanno raggiunto notevoli risultati di critica e commerciali nel corso della loro carriera e il futuro sembra ora più roseo che mai.



Nei giorni scorsi Rebellion ha anche fondato l'etichetta Rebellion Unplugged per la produzione e distribuzione di giochi da tavolo.