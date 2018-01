Rebellion Developments (Sniper Elite, Battlezone) ha acquisito Radiant Worlds

Nella giornata di oggi Battlezone ) ha annunciato di aver acquisito la software house britannica, adesso rinominata, per un ammontare non specificato.

L'ormai ex Radiant Worlds è conosciuta per aver lavorato per anni a un MMO free to play chiamato SkySaga: infinite Isles, gioco che dopo aver perso il supporto del publisher Smilegate ha cessato di esistere. Secondo quanto riportato finora, quasi tutti i 70 componenti del team manterranno il proprio impiego, compresi i fondatori Philip Oliver e Andrew Oliver, che hanno commentato con toni estremamente positivi l'acquisizione. Anche Jason Kingsley, co-founder e CEO di Rebellion Developments si è detto soddisfatto dell'operazione: "Portare persone così fantastiche all'interno della compagnia subito dopo il nostro venticinquesimo compleanno è eccezionale. È stato un anno fantastico per noi, e abbiamo tanti programmi per rendere gli anni futuri ancora più grandi e straordinari per Rebellion".

Il neo nato Rebellion Warwick contribuirà immediatamente allo sviluppo di Strange brigade, sparatutto co-op ambientato negli anni 30 annunciato durante lo scorso E3.