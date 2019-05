Rebellion all'E3 2019: Sniper Elite VR, Evil Genius 2 e un gioco non ancora annunciato

Rebellion Developements ha annunciato i suoi piani in vista della nuova attesa edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles. La casa di sviluppo ha intenzione di presentare materiale per giochi già noti, ma ha in serbo anche delle sorprese per i suoi fan.

In totale, Rebellion ha confermato che porterà in fiera tre titoli: Sniper Elite VR, che sta affiancando lo sviluppo di Sniper Elite 5; Evil Genius 2, vero e proprio sequel dello strategico in tempo reale che ci permette di vestire i panni del classico e stereotipato villain hollywoodiano; ed infine un titolo completamente nuovo, di cui ancora non abbiamo ricevuto anticipazioni di alcun tipo.

Al momento non è chiaro se la casa di sviluppo abbia intenzione di regalarci novità anche sullo stesso Sniper Elite 5, o su Sniper Elite V2 Remastered e Sniper Elite III per Nintendo Switch.

Cosa ne pensate della line-up di Rebellion? Attendete con più impazienza l'annuncio del nuovo titolo, o il ritorno di Evil Genius 2 è bastato a farvi infervorare a sufficienza?

L'E3 2019 si fa ogni giorni più vicino, e noi di Everyeye.it seguiremo ovviamente da vicino tutte le novità provenienti dalla fiera losangelina. Per non perdervi gli annunci di Ubisoft, Electronic Arts, Bethesda, Microsoft e tutte le altre grandi compagnie partecipanti, vi consigliamo di non perdere di vista la nostra pagina interamente dedicata all'E3.