Rebellion Unplugged è il nuovo studio al lavoro sul gioco da tavolo di Sniper Elite

Nel corso del tempo abbiamo visto molti videogiochi trasformarsi in giochi da tavolo: Resident Evil 2, Darksiders, Metal Gear Solid sono solo alcuni degli esempi. Rebellion ha annunciato l'apertura di un apposito studio, che verrà chiamato Rebellion Unplugged e lavorerà sul gioco da tavolo della celebre serie di Sniper Elite.

Rebellion Unplagged sarà guidata da Duncan Molley, ex director dello studio Osprey Games. Il CEO di Rebellion Jason Kingsley ha parlato della nuova azienda: "Siamo assolutamente felici di lanciare Rebellion Unplugged. Io e mio fratello Chris facciamo videogame da oltre 25 anni e il nostro amore per il medium fonda le radici nei giochi da tavolo. Abbiamo fantastici giochi, eroi e fumetti da cui attingere e sarà molto divertente". Rebellion Unplugged ha anche annunciato il suo primo progetto, ovvero il gioco da tavolo di Sniper Elite. Al momento non si conoscono molti dettagli sul gioco, che verrà svelato al PAX Unplugged, spin off del famoso evento videoludico. I ragazzi di Rebellion hanno però anticipato che il gioco arriverà su Kickstarter nel 2020.

Rebellion possiede inoltre importanti IP come quella di Evil Genius, di cui è stato annunciato il sequel. In attesa di saperne di più, Sniper Elite 3 Ultimate Edition è sbarcato su Nintendo Switch e potete leggerne la recensione sulle pagine di Everyeye.