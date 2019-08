In attesa del reboot, Grid 2 è stato rimosso dagli store digitali

L'annuncio del reboot di Grid da parte di Codemasters sta per dare nuova vita alla saga automobilistica, che nel frattempo però ha "perso un pezzo". Si tratta di Grid 2, il secondo, apprezzato, capitolo della serie motoristica, che è stato appena rimosso dagli store.

Uscito originariamente nel 2013 come sequel di Race Driver: Grid, il titolo era stato infatti lodato sia dalla critica che dai fan (per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Grid 2 dell'epoca), ma da poche ore non è più disponibile sugli store digitali come Steam, e anche la versione PS3 e Xbox 360 sono state rimosse.

Codemasters non ha spiegato i motivi della decisione, ma potrebbe trattarsi di qualcosa legato ai diritti di auto, tracciati e musica. Lo stesso primo capitolo della saga fu rimosso dagli store a Gennaio 2017 ormai.

Sulla pagina Steam del gioco si legge: "Per richiesta del publisher, Grid 2 non è più disponible su Steam", e come detto in precedenza, anche sugli store PS3 e Xbox 360 non è più possibile effettuare l'acquisto.

Naturalmente, chi avesse già acquistato il gioco può ancora utilizzarlo e scaricarlo sul proprio sistema. Grid tornerà con un reboot che debutterà l'11 Ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il terzo capitolo della saga invece, Grid Autosport, sta per ricevere un porting su Nintendo Switch.