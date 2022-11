Il reboot di Ninja Gaiden è affidato alle cure di PlatinumGames?

Durante l'evento G-STAR 2022 il Team Ninja ha confermato di essere al lavoro su Ninja Gaiden e Dead or Live con l'obiettivo di riportare in vita queste due storiche serie tramite una operazione di reboot.

La notizia è già di per se interessante ma ad aggiungere altra carne al fuoco ci pensa l'insider Shpeshal_Nick, il quale riporta un rumor molto interessante: secondo le sue fonti, il reboot di Ninja Gaiden (e non è chiaro se anche quello di Dead or Alive) sarebbe affidato a PlatinumGames, studio autore di giochi come Bayonetta, Vanquish e altri titoli "Stylish Action" di successo.

Non sappiamo se effettivamente PlatinumGames sia già al lavoro sul progetto o se semplicemente ci siano stati dei contatti tra le due parti, in ogni caso non è la prima volta che il Team Ninja parla del ritorno di Ninja Gaiden e la compagnia non ha mai negato un possibile coinvolgimento di studi esterni.

Team Ninja è attualmente al lavoro su Wo Long Fallen Dynasty, Rise of the Ronin e probabilmente su Nioh 3, dunque PlatinumGames potrebbe essere la scelta giusta per riportare in vita le avventure di Ryu Hayabusa, in pausa da quasi dieci anni se escludiamo Ninja Gaiden Master Collection, la raccolta che include i primi tre giochi della serie in versione rimasterizzata.