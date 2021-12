Rec Room è un fenomeno inarrestabile: il social game gratuito vale 3,5 miliardi di dollari

Confermandosi tra i fenomeni videoludici di maggior successo degli ultimi tempi, il 'social game creativo' Rec Room riceve un nuovo, importante finanziamento che consentirà all'omonima software house di espandere ulteriormente il progetto, per la felicità dei suoi milioni di appassionati.

L'ultima operazione finanziaria condotta da Coatue Management aggiunge 145 milioni di dollari al già ricco capitale sociale di un'azienda che vanta altri partner come Sequoia Capital, Index Ventures e Madrona Venture Group.

Con l'ultimo finanziamento da 145 milioni di dollari, la valutazione complessiva della piattaforma free-to-play di Rec Room raggiunge l'incredibile cifra di 3,5 milardi di dollari, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 3,09 miliardi di euro. Solo a marzo, il valore di Rec Room si attestava sugli 1,25 miliardi di dollari.

Fondata da Against Gravity nel 2016, la dimensione interattiva di Rec Room ha dapprima esordito come titolo fruibile esclusivamente in Realtà Virtuale, per poi abbracciare un pubblico sensibilmente più ampio con l'approdo su PlayStation 4, Xbox One e sistemi mobile iOS e Android.

Riflettendo sull'incredibile ascesa di questo progetto free-to-play che ambisce a trasformarsi in vero e proprio Metaverso, il CEO di Rec Room Nick Fajt spiega che "la piattaforma è divenuta col tempo un luogo sempre più accogliente per le persone che desiderano incontrarsi e formare delle connessioni significative, offriamo loro l'opportunità di costruire e partecipare a una community solida dove poter condividere la propria creatività. C'è ancora tanto altro che vorremmo fare e, mentre ci avviciniamo al 2022, siamo entusiasti di sapere che possiamo espanderci ulteriormente per abbracciare nuove piattaforme e investire nei migliori sistemi di sicurezza e creazione di contenuti".