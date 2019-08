La prima recensione di Astral Chain è positiva, nuovo centro per Platinum

Il numero 1602 di Famitsu uscirà nelle edicole giapponesi solamente domani ma grazie ai consueti leak trapelano i voti delle recensioni, tra cui troviamo due primizie assolute come Astral Chain e Oninaki, in uscita rispettivamente il 30 e 22 agosto.

Astral Chain in particolare è stato premiato con voti altisonanti dei quattro redattori di Famitsu, che hanno assegnato al gioco di Platinum Games un voto di 37/40 (9/10/9/9), molto vicino al Perfect Score (40/40), con tre nove e un dieci pieno.

Recensioni Famitsu 1602

Astral Chain (Switch) – 9/10/9/9 [37/40]

Azur Lane: Crosswave (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]

Find the Balance (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Forager (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Immortal Unchained (PS4) – 8/7/7/6 [28/40]

Koral (Switch) – 7/7/6/8 [28/40]

Obakeidoro! (Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

Oninaki (PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Vambrace Cold Soul (PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Giudizi positivi anche per Oninaki, Forager e Azur Lane Crosswave mentre risultano meno convincenti Find the Balance, Immortal Unchained (uscità lo scorso anno in Occidente), Koral e Vambrace Cold Soul.

Con Astral Chain, Nintendo e Platinum Games potrebbero aver trovato una nuova IP capace di mettere d'accordo pubblico e critica, esattamente come accaduto nel caso di Bayonetta. Le prime recensioni occidentali di Astral Chain arriveranno la prossima settimana, a ridosso del lancio, presto scoprire se il gioco Platinum sarà riuscito a far breccia anche nel cuore della stampa europea e americana.