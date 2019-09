La prima recensione di Monster Hunter World Iceborne è positiva

Grazie ai consueti leak settimanali di Ryokutya2089 emergono i voti delle recensioni presenti nel numero 1605 di Famitsu, in uscita domani nelle edicole giapponese. La rivista si distingue per aver pubblicato la prima recensione in assoluto di Monster Hunter World Iceborne, in arrivo giovedì 6 settembre.

L'espansione del gioco Capcom più venduto di sempre (oltre tredici milioni di copie) è stata accolta con un ottimo voto, nello specifico Iceborne si porta a casa un voto pari a 37/40 (9/9/9/10), molto vicino al Perfect Score (40/40), avendo impressionato positivamente i redattori di Famitsu. Sulla rivista trovano spazio anche le recensioni di altri due giochi, già editi in Occidente: Absolver per PlayStation 4 (30/40) e Super Cane Magic ZERO (29/40).

Monster Hunter World Iceborne uscirà il 6 settembre in Giappone, Stati Uniti ed Europa nei formati PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC arriverà invece a gennaio 2020. Recentemente Capcom ha confermato che Rajang (creatura introdotta in Monster Hunter 2 per PlayStation 2) arriverà in Iceborne a ottobre come aggiornamento gratuito, indubbiamente una bella notizia per i veterani della serie, che vedranno l'arrivo di uno dei mostri più iconici dell'universo di Monster Hunter.