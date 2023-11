La prima recensione di Super Mario RPG è positiva, c'è anche un bel 10/10

Grazie a Gematsu e al fido Ryokutya2089 scopriamo in anticipo i voti del numero 1824 di Famitsu, in arrivo giovedì 16 novembre nelle edicole giapponesi. Il nuovo volume della rivista include le recensioni di Super Mario RPG e Like a Dragon Gaiden, accolti positivamente dai redattori.

Nello specifico Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name si porta a casa un ottimo 35/40 mentre Super Mario RPG si ferma a 34/40, quest'ultimo però può contare anche su un 10 tondo tondo, non basta però per raggiungere e superare la valutazione di Like A Dragon Gaiden.

Voti Famitsu 1824

Dave The Diver (Switch) 10/9/9/8 [36/40]

Dyschronia Chronos Alternate Definitive Edition (Switch) 6/8/6/7 [27/40]

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (PS5, Xbox, PS4) 9/9/8/9 [35/40]

Stray (PS5, PS4) – 9/8/10/9 [36/40]

Super Mario RPG (Switch) – 8/8/10/8 [34/40]

Voti ancora più alti sono riservati invece a Dave The Diver e Stray che si portano a casa un bel 36/40 mentre Dyschronia Chronos Alternate Definitive Edition non stupisce con un voto complessivo di 27/40.

Buona accoglienza dunque per il gioco Nintendo remake del classico SNES del 1996, con la casa di Kyoto che sta vivendo una annata strepitosa grazie ai successi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 e Super Mario Bros Wonder.