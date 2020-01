Recensioni di DBZ Kakarot: il GDR di Dragon Ball nei giudizi della stampa internazionale

Oltre alla nostra recensione di recensione di Dragon Ball Z Kakarot, in rete sono apparse online le analisi delle principali testate videoludiche internazionali sul nuovo GDR di CyberConnect2 e Bandai Namco dedicato all'epopea di Akira Toriyama.

Attraverso i giudizi espressi sia in sede di recensione che di stesura del voto finale, la critica di settore conferma la bontà del lavoro svolto dagli sviluppatori giapponesi nel dare forma a quello che viene definito come uno dei migliori tie-in di questa generazione.

Il 78 su 100 di Metacritic che rappresenta l'attuale media voto delle recensioni internazionali su Dragon Ball Z Kakarot riflette infatti la calorosa accoglienza riservata all'ultimo progetto targato Bandai Namco, con giudizi entusiastici sul sistema di combattimento e sulla fedeltà alla saga originaria. Le critiche mosse alla progressione e al mancato slancio di originalità delle missioni secondarie hanno però spinto gli addetti al settore ad abbassare il voto finale, che rimane comunque elevato se consideriamo la qualità media e la natura squisitamente fanservice di questo genere di prodotti d'intrattenimento.

Gameblog - 8 su 10

3D Juegos - 80 su 100

Hobby Consolas - 85 su 100

Meristation - 8 su 10

TrustedReviews - 3,5 su 5

JeuxVideo - 65 su 100

Windows Central - 3,5 su 5

TheSixthAxis - 7 su 10

Vandal - 80 su 100

Stevivor - 8 su 10

Prima di lasciarvi alla bianca tavola dei commenti per scoprire che cosa ne pensate di questi giudizi, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot è previsto in uscita per oggi, 17 gennaio, su PC, PS4 e Xbox One. Avete già visto il trailer di lancio di DBZ Kakarot?