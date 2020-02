Recensioni di Dreams: il sandbox di Media Molecule è nella Top 10 dei migliori giochi PS4

In base alla media voto su Metacritic delle recensioni internazionali di Dreams, il sandbox creativo di Media Molecule è da considerare a tutti gli effetti come uno dei giochi migliori dell'intera ludoteca di PlayStation 4.

Anche considerando le remaster dei kolossal delle passate generazioni (come Journey e The Last of Us) e le espansioni di giochi già commercializzati (come War of the Chosen di XCOM 2), l'ultima fatica digitale degli autori di LittleBigPlanet e Tearaway riesce comunque a ritagliarsi un posto d'onore nell'Olimpo dei titoli più importanti e influenti della console Sony.

Con giudizi che oscillano tra l'8,5 e il 9,5 su 10, la critica di settore considera infatti Dreams al pari dell'acclamato soulslike Bloodborne o dell'iconico GDR a mondo aperto The Witcher 3 Wild Hunt.

Eccovi allora la classifica dei giochi PS4 che vantano la media voto più alta sul portale di Metacritic, opportunamente aggiornata dopo il lancio della versione finale di Dreams e la pubblicazione delle recensioni che ne hanno accompagnato l'uscita sul Monolite Nero.

PlayStation 4: classifica dei migliori videogiochi

Red Dead Redemption 2 - 97

Grand Theft Auto V - 97

The Last of Us Remastered - 95

God of War - 94

XCOM 2: War of the Chosen - 93

Persona 5 - 93

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - 93

Uncharted 4: A Thief's End - 93

Journey - 92

Bloodborne - 92

Dreams - 92

Undertale - 92

The Witcher 3: Wild Hunt - 92

Divinity: Original Sin II - Definitive Edition - 92

