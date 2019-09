Recensioni di FIFA 20: ottima prestazione ma niente goleada per il gioco di calcio di EA

Con l'inizio della prova di FIFA 20 con EA Access, in rete compaiono le prime recensioni del simulatore calcistico di Electronic Arts. La stampa videoludica internazionale loda gli sforzi profusi dagli autori di EA Vancouver ed EA Romania ma solleva qualche dubbio sulla bontà dei contenuti offerti dal titolo.

L'83 su 100 della media voto di FIFA 20 su PC, PS4 e Xbox One espressa dalle recensioni segnalate da gestori del popolare portale di Metacritic è la perfetta rappresentazione dei giudizi della critica di settore sulle innovazioni apportate dagli autori dell'ultima fatica calcistica targata EA Sport.

Se da un lato, infatti, si sottolinea l'incredibile mole contenutistica con modalità estremamente eterogenee come la Carriera, Ultimate Team e Volta, dall'altro lato si evidenziano degli errori nel bilanciamento delle diverse funzioni di gameplay essenziali come quelle legate al controllo della palla, alla gestione della fisica e all'intelligenza artificiale nelle sfide in salsa FIFA Street di Volta. Si tratterebbe, insomma, di un'ottima prestazione ma senza goleada, soprattutto considerando quanto fatto dalla concorrenza con l'ultimo Pro Evolution Soccer, come rimarcato nella nostra recensione di PES 2020.

Telegraph - 80 su 100

DualShockers - 75

IGN.com - 78

VG247.com - 80

Screen Rant - 80

Game Revolution - 4,5 su 10

I giudizi della stampa di settore, quindi, si allineano a quelli espressi dal buon Giuseppe Arace nella nostra recensione di FIFA 20, in cui si descrive l'ultimo simulatore calcistico di Electronic Arts come il perfetto "capitolo di transizione" della serie prima del definitivo approdo su console next-gen e, con esso, del più che plausibile avvento di un nuovo motore grafico e fisico.