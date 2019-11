Recensioni di Google Stadia: qual è stata l'accoglienza da parte della critica?

Google Stadia propone al pubblico videoludico un servizio interamente dedicato al gioco in streaming: alla vigilia del lancio, qual è l'accoglienza riservatale dalle recensioni?

Diverse le modalità scelte dalle diverse testate per esprimere il proprio giudizio sul prodotto: alcune di queste hanno infatti affiancato al proprio giudizio la tradizionale votazione numerica, mentre altre hanno scelto di illustrare le proprie impressioni esclusivamente tramite la dialettica. Tra le prime, possiamo trovare Wired, che ha assegnato al servizio una sufficienza, con un 6/10, oppure il britannico The Guardian, che ha optato per un 3/5.

Nella seconda categoria ricadono un ampio numero di testate, delle quali vi riportiamo alcuni sintetici estratti. Il New York Times titola: "Google Stadia vuole che rimpiazziate le vostre console da gaming. Non fatelo". Tra i passaggi conclusivi possiamo leggere: "Ci sono numerose incognite con Stadia. Quindi consiglio di adottare un approccio di attesa prima di acquistarvi giochi". Attendista anche CNET: "Sì, il futuro è potenzialmente sfrenato, e potete vedere indizi del parco giochi basato sul cloud esclusivamente streaming che Stadia vuole diventare. Ma vedremo in cosa si modellerà nel corso della prossima manciata di mesi e torneremo a controllare". Tra le prime impressioni di GamesRadar possiamo leggere: "Google Stadia ha i suoi problemi. Al lancio è un servizio confuso che sarà senza dubbio ricordato per le feature mancanti, strana line-up di lancio, e ottuse regole relative a set-up, ottimizzazione e funzionalità chiave. Ma dietro tutto ciò, c'è certamente qualcosa di speciale". Su IGN.com si scrive: "Google Stadia ha pienamente realizzato il gioco in streaming meglio e con la più elevata fedeltà grafica e il più basso input lag di ogni altro servizio che abbia mai usato, ma ci sono più feature che Google ha promesso essere in arrivo di quelle effettivamente disponibili ad ora sul servizio".



