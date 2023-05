Dove sono le recensioni di Redfall? A quanto pare dovete aspettare un altro po'

Se speravate di leggere qualche recensione di Redfall prima del lancio, fissato per la giornata di domani 2 maggio, abbiamo una brutta notizia per voi. Per fortuna non dovrete attendere molto prima di potervi fare un'idea precisa sul nuovo videogioco di Arkane Studios, stando a quello che si legge in rete.

Nelle scorse ore è apparsa su YouTube una Video Recensione della versione PC di Redfall, ma ha avuto vita molto breve. Nel giro di poco tempo il filmato è stato oscurato, avendo infranto le disposizioni stabilite da Bethesda. Stando ai ben informati, l'azienda americana avrebbe fissato l'embargo per le recensioni di Redfall alle ore 05:01 del 2 maggio, dunque direttamente al day one.

Nella sua Video Recensione, lo youtuber che ha rotto l'embargo ha parlato di una buona storia, di personaggi con abilità interessanti e di performance buone (su una RTX 3070) , tuttavia ha descritto il gameplay nel suo complesso come datato e infine conferito al gioco una valutazione complessiva di 6/10. Non conosciamo l'identità del content creator e non possiamo assicurare la sua autorevolezza, quindi preferiamo attendere altre opinioni prima di prendere le sue opinioni per buone. Tra l'altro pare sia la sua prima recensione in assoluto, dunque potrebbe essere poco esperto - e la rottura dell'embargo confermerebbe tale ipotesi.

Ricordiamo che Redfall verrà aggiunto al catalogo di Xbox e PC Game Pass immediatamente al day one, dunque se siete abbonati potrete farvi un'idea ben precisa testandolo direttamente sul campo e senza investire denaro aggiuntivo.