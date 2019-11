Recensioni di Shenmue 3: l'embargo in scadenza dopo la pubblicazione

I videogiocatori legati all'universo videoludico creato da Yu Suzuki potranno tra non molto avventurarsi alla scoperta del terzo capitolo della serie di Shenmue.

L'atteso Shenmue 3 si appresta infatti a vedere la luce: dopo l'avvio di una campagna Kickstarter di successo, il gioco arriverà finalmente sugli scaffali videoludici il prossimo martedì 19 novembre. Sembra, tuttavia, che i videogiocatori in attesa delle recensioni dedicate al titolo potrebbero dover attendere qualche giorno in più. Secondo quanto riportato da Pushsquare, infatti, l'embargo su di queste ultime dovrebbe scadere solamente dopo la release ufficiale del gioco. In particolare, la data segnalata corrisponde a quella del prossimo giovedì 21 novembre.

In attesa di scoprire quella che sarà l'accoglienza della stampa specializzata, i giocatori in attesa del titolo possono dare uno sguardo al trailer di lancio di Shenmue 3, già disponibile in lingua italiana. La produzione targata Ys Net e che vede Deep Silver nel ruolo di publisher riporterà sulla scena videoludica l'iconica saga, assente da quest'ultima da quasi vent'anni. I fan potranno così tornare ad vestire i panni di Ryo Kazuki, per scoprirne le nuove avventure.



In attesa dell'arrivo del gioco su PlayStation 4 e PC, i lettori possono trovare sulle pagine di Everyeye un recente provato di Shenmue 3, a cura di Icilio Bellanima.