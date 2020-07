Recompile: l'action metroidvania arriverà su PC e PS5, ecco il nuovo video

Gli editori di Dear Villagers e gli sviluppatori di Phigames confermano l'ingresso del metroidvania sci-fi Recompile nel programma PlayStation Indies appena inaugurato da Sony. Il titolo salterà questa generazione di console e approderà direttamente su PlayStation 5 entro fine 2020.

In Recompile bisogna assumere il controllo di un programma che è riuscito a raggiungere l'autocoscienza e che, proprio per questo, tenterà di fuggire dalla dimensione dove è stato confinato originariamente dai suoi ideatori.

L'intera storia del gioco si svolgerà perciò in un solo secondo di tempo reale, un fattore che determinerà buona parte dell'impalcatura ludica, contenutistica e narrativa eretta da Phigames. Il titolo sarà ambientato nel Mainframe, un vasto mondo tridimensionale che offrirà degli intensi combattimenti, delle sessioni di hacking e una progressione dell'esperienza di gioco che passerà anche per l'esplorazione libera dello scenario, in puro stile metroidvania.

L'avventura da vivere nei panni del programma senziente di Recompile partirà a fine 2020 e, come anticipato da Dear Villagers e dai curatori del PlayStation Blog, sarà disponibile su PS5, oltreché su PC attraverso le pagine di Steam.